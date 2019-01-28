دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. دجانيني #الأهلي يتسلّم جائزة نجومية الجولة الـ16

المواطن - محمد سمعه

تسلم اللاعب دجانيني تافاريس، لاعب النادي الأهلي ومنتخب الرأس الأخضر، جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الجولة السادسة عشرة شهدت تألق اللاعب دجانيني تافاريس، والذي سجل خمسة أهداف للنادي الأهلي في شباك أحد في مباراة أقيمت بين الفريقين يوم 11 يناير الجاري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي التعاون اليوم في الجولة السابعة عشرة بين الفريقين في بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 27 نقطة.

وإذا نجح الأهلي في تحقيق الفوز على فريق التعاون، فسيظل الأهلي محافظًا على المركز الرابع ومتواجدًا في المربع الذهبي برصيد 30 نقطة.

وكان دجانيني تافاريس انضم إلى النادي الأهلي في صيف عام 2018 قادمًا من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي.

وسيكون المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي مُطالبًا بتحقيق الفوز؛ وذلك من أجل إنعاش حظوظ الأهلي بالمنافسة والتواجد في المربع الذهبي، للتأهل إلى بطولة آسيوية في الموسم المقبل.

ويذكر أن عبدالله بترجي رئيس النادي الأهلي كان ذكر بأن اللاعب مهند عسيري خارج حسابات الراقي خلال الفترة المقبلة.