دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقم سلبي يُلاحق #الرائد ضد #الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

وقت قليل يفصلنا عن مباراة الرائد ضد الاتفاق التي ستُقام على استاد مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هناك رقما سلبيا يُلاحق الفريق الريداوي قبل مباراة الرائد ضد الاتفاق اليوم.

وأوضحت أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لم يفز في آخر 3 مباريات لعبها ضد الاتفاق في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث اكتفى بالتعادل مرة والخسارة في مباراتين، بعد فوزه في 4 لقاءات سابقة على التوالي.

ولعب الرائد ضد الاتفاق 17 مباراة من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء في 7 مواجهات، وهُزم في 4 مواجهات، وانتهت 6 لقاءات بالتعادل.

وقبل مباراة الرائد ضد الاتفاق اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز العاشر في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يملك فارس الدهناء 23 نقطة في المركز الثامن.