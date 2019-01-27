دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. هولندي يُدير مباراة الفيحاء ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة الفيحاء ضد الهلال اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الفيحاء ضد الهلال اليوم، الحكم الهولندي كيفين بلوم، ويُساعده الثنائي السنغالي جبريل كمارا ومالك سامبا، والحكم الرابع، الصربي نيناد دوكيتش، وحكم الفيديو، البولندي توماس موسيال.

ولعب الفيحاء ضد الهلال 3 مباريات من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم من الفوز في مواجهتين، وخسر لقاء واحدًا أمام الفريق البرتقالي.

وكان فوز الفيحاء ضد الهلال الوحيد في الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حينما تغلب على الزعيم بهدفين مقابل هدف على ملعب جامعة الملك سعود، ووسط جمهوره، ما يُزيد من صعوبة مباراة اليوم.

وقبل مباراة الفيحاء ضد الهلال اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، فيما يقع الفريق البرتقالي في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.