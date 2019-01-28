دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. 4 مواجهات نارية اليوم

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم موسم 2018-2019.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الباطن والفيصلي حيث تنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

أما المباراة الثانية بين النصر وأحد فستبدأ في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وستكون المباراة الثالثة بين فريقي الوحدة والحزم وتنطلق في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ويُختتم اليوم بمباراة التعاون والأهلي والتي تُقام في تمام الثامنة والثلث مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكانت الجولة السابعة عشرة انطلقت بالأمس بمباراتين، حيث فاز الفتح على القادسية بثنائية دون رد، بينما اكتسح الهلال مضيفه الفيحاء بخماسية مقابل هدف.

وستقام مباراة النصر وأحد في موعدها اليوم الاثنين في المجمعة بعد حدوث أزمة في الفترة الأخيرة حول إيجاد ملعب لاستضافة المباراة، بعد طلب النصر بنقل مبارياته خارج ملعبي الملك فهد والملز في الرياض لسوء أرضيتهما.