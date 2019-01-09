دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. 4 مواجهات نارية غدًا

المواطن - محمد سمعة

تنطلق غدًا الخميس أربع مواجهات في الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين ناديي الفيصلي والنصر حيث تُقام في تمام السادسة مساء بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

أما المباراة الثانية فستقام بين فريقي التعاون والحزم وتنطلق في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وستكون المباراة الثالثة بين فريقي الوحدة والفتح وتنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وتُختتم مباريات الخميس بمواجهة الاتحاد لنادي القادسية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية” الراكة”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أقر في وقت سابق أن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستستمر خلال مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا.