دوي انفجار يستنفر طواقم الأمن في سفارة أمريكا بجنيف

دوي انفجار يستنفر طواقم الأمن في سفارة أمريكا بجنيف

2019/01/23
الساعة 7:43 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أطلقت السفارة الأمريكية في سويسرا تحذيرًا أمنيًا على خلفية تقارير تتحدث عن وقوع تفجير في محيط قنصليتها في جنيف.

ودعت السفارة الأمريكية رعاياها إلى تجنب التواجد في المنطقة والابتعاد عن الحشود والبحث عن مأوى في حال تواجدوا بجوار المنطقة، فضلا عن اتباع تعليمات أفراد الأمن وحمل هواتف محمولة كوسيلة للاتصال.

واتضح لاحقا من تصريح للمتحدث باسم شرطة جنيف أن الانفجار لم يستهدف القنصلية الأمريكية، بل نجم عن خلل كهربائي، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك”.

وذكرت تقارير إعلامية أن الصوت نتج من انفجار غاز في مطعم وسبب إغلاق القنصلية الأمريكية في جنيف.



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