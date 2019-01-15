ديبالا: سعيد بالعودة لـ السعودية مرة ثانية .. وترحيب الجماهير رائع

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته بالعودة إلى المملكة مرة أخرى خلال ثلاثة أشهر، وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر الإيطالي غدًا الأربعاء.

وتحدث باولو ديبالا قائلًا: العودة إلى السعودية مرة أخرى خلال مدة قصيرة أمر رائع، في المرة الأولى عندما جئت مع منتخب الأرجنتين لم أكن أعرف الكثير عن البلد، ولكن الأمور الآن جيدة بالنسبة لي، وما أعجبني هو استقبال الجماهير الرائع لي هنا في جدة.

وأضاف ديبالا: أتطلع للفوز ببطولة السوبر الإيطالي وإسعاد جماهير يوفنتوس هنا في المملكة، وأعلم تمامًا أن المباراة صعبة، ولكننا سنقاتل من أجل الفوز.

وكان باولو ديبالا جاء إلى المملكة في شهر أكتوبر الماضي مع المنتخب الأرجنتيني؛ وذلك للمشاركة في البطولة الرباعية الدولية، والتي أقيمت بتواجد كل من “المنتخب السعودي والمنتخب البرازيلي والمنتخب العراقي”.

وستُقام مباراة يوفنتوس وميلان غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.