ديبلوماسيون أجانب وموظفون كبار يتنافسون في بطولة المراعي للجولف

المواطن - الرياض

اختتمت يوم السبت الماضي بطولة المراعي للجولف في نسختها السنوية الثالثة على التوالي برعاية شركة المراعي وبتنظيم من منتجع نوفا بمنطقة المزاحمية غرب الرياض.

وشارك في البطولة التي جرت منافساتها في أجواء شتوية لطيفة العشرات من عشاق هذه اللعبة في المملكة ما بين لاعبون محترفون في اللعبة وديبلوماسيون أجانب وموظفون تنفيذيون كبار في الشركات الكبيرة العاملة بالمملكة.

وقال عبدالله ناصر العتيبي مدير العلاقات العامة بشركة المراعي أن رعاية الشركة لهذه البطولة إنما تأتي اعترافاً من الشركة بأهمية تسويق هذا النوع من الرياضات بين أفراد المجتمع، وإيماناً منها كذلك بأن رياضة الجولف في المملكة تحتاج إلى تعاضد القطاعين الخاص والعام لتتقدم درجات في سلم الرياضات التي تحظى باهتمام وممارسة المواطن والمقيم في المملكة.

وأشاد العتيبي بما شهدته البطولة من تفاعلٍ لافتٍ وحضور مميز للاعبين المشاركين الذين أظهروا مستويات متميزة في أدائهم .

جدير بالذكر أن لشركة المراعي دورا حاضرا وملموسا في دعم النشاطات الرياضية بصفة سنوية، فبالإضافة إلى رعايتها لبطولتي الجولف في نوفا وديراب سنوياً ، ترعى الشركة عددا من النشاطات الرياضية المحلية مثل بطولات الفروسية ورالي حائل وكرة الريشة وغيرها.