ديربي عسير .. ضمك لخطف الصدارة وأبها لتأكيد الجدارة!

المواطن - الرياض

تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة العشرين- جولة الإياب- بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى من خلال إقامة خمس مباريات تجمع أقواها متصدر جدول الترتيب وبطل الشتاء أبها أمام وصيفه ضمك على أرض الأخير بخميس مشيط عند الساعة 3.50 عصرًا.

وفي مباراة جماهيرية منتظرة يزيد من قوتها وإثارتها تزامن إقامتها مع تنافس الفريقين بنهاية الدور الأول سويًّا ولأول مرة تاريخيًّا على صدارة جدول الترتيب أبها أولًا برصيد 34 وضمك ثانيًا بـ32 نقطة.

وأكمل الفريقان استعدادهما للمباراة وسط متابعة وتحفيز وتهيئة إدارية مميزة وبقيادة مدربي الفريقين عبدالقادر الشابي ومحمد الكوكي، ووسط معنويات عالية من اللاعبين ورغبة واضحة ومشتركة في تحقيق الفوز ولا شيء غيره، والذي يهدي لصاحبه صدارة جدول الترتيب، وهو ما يجعل المباراة أشبه بمباريات الكؤوس، فهل يؤكد أبها جدارته ويواصل صدارته للأسبوع الـ12 على التوالي هذا الموسم أم يقلب ضمك الطاولة ويخطف الصدارة كأول مرة هذا الموسم؟

من جانب آخر، واصل المركز الإعلامي بالناديين نشاطهما الملحوظ وتسابقهما من خلال تقديم التحفيز والتعبئة الجماهيرية المطلوبة لتشحذ همم جماهير الناديين على الحضور من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.