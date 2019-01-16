ديلفري في البيت الأبيض.. ترامب يعزم ضيوفه على برجر وبيتزا: دفعت من جيبي!

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قدَّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضيوفه وجبات جاهزة من مطعم “ماكدونالدز” نظرًا لعدم وجود طهاة بالبيت الأبيض.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، انضم فريق كرة القدم في جامعة كليمسون، الخميس الماضي، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتناول العشاء للاحتفال بفوزهم على ألاباما في بطولة كرة القدم الوطنية.

واضطر الرئيس ترامب مع إغلاق الحكومة الفيدرالية وتسريح العاملين، إلى طلب وجبات جاهزة من المطاعم نظرًا لعدم وجود طهاة داخل البيت الأبيض.

وشعر اللاعبون بخيبة الأمل من مأدبة العشاء التي ضمت بيتزا و300 ساندويتش برجر مع البطاطس المقلية، إلى جانب أطباق من الصلصات المختلفة، وجاءت الوجبات الجاهزة من مطاعم “ماكدونالدز” و”برجر كينج” و”كواردير باوندرز”.

وفسر الرئيس الأمر للاعبين قائلًا: “لدينا بعض الأشخاص الذين يحبون الأكل، لذلك أعتقد أننا سنحظى ببعض المرح”.

وأردف: “دفعت من جيبي.. وكان من العيب أن أقدم سَلَطة”.