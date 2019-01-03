ديما الشعار تكسب تحدي توب شيف الموسم الثالث الحلقة 5

المواطن - الرياض

حصلت السورية ديما الشعار على الحصانة بعد فوزها بالتحدي الصعب في برنامج توب شيف الموسم الثالث الحلقة 5 على قناة MBC.

وحمل برنامج توب شيف الموسم الثالث الحلقة 5 عنوان تحدي المطاعم وهو ما أكدته عضو لجنة التحكيم منى موصلي بقولها: لا يوجد توب شيف بلا تحدي المطاعم.

وبعد عرض توب شيف الموسم الثالث الحلقة 5 أصبح 11 مشتركاً فقط من حقهم الانتقال إلى الحلقة المقبلة، وهم إيلي خليفة، ود صالح، سليم الدويري، نزار جرايسة، ديما الشعار، والشيف السعودي أنس السليّم، منير رشدي، صبرينة دهّان، أريج الشريف، علي الغزّاوي، أنس طبّارة.

وفي الموسم الثالث من برنامج توب شيف على قناة MBC يتنافس 17 من أمهر طهاة العالم العربي على مدار 13 حلقة، من خلال تحدّياتٍ كثيرة ومتنوّعة إلى أن يتفوّق طاهٍ واحد على الآخرين ليكون أفضل شيف أو الـ Top Chef في الحلقة الأخيرة.

يتولّى تقييم عمل الطّهاة في البرنامج لجنة تحكيم مؤلّفة من ثلاثة من أكبر وأشهر الطّهاة في العالم العربي وهم: الشيف الصّيني – المصري الشّهير بوبي شين، الشيف السعودية منى موصلي والشيف اللّبناني مارون شديد.

وفي كلّ حلقة من برنامج توب شيف يتنافس الطّهاة على خوض اختبار يحدّده لهم أعضاء لجنة التّحكيم بالإضافة إلى أعضاء آخرين ينضمّون إليهم في كلّ حلقة وهم من المحترفين في مجال الطبخ وصناعة المأكولات.

الرابح في هذا الاختبار يضمن حصوله على حصانة ضدّ مغادرة البرنامج في الحلقة حال خسر التحدّي التالي أو يتيح له الحصول على تسهيلات خاصّة له.

التحدّي الذي يخوضه المشتركون في كلّ حلقة من برنامج توب شيف بعد الاختبار، والذي يكون عادةً أكثر صعوبة منه، هو الذي يحدّد هويّة الشيف الذي يغادر الحلقة.

ففي نهاية الحلقة، يجتمع أعضاء لجنة التحكيم حول طاولة القرار ويقيّمون أمام الطهاة الأطباق فيختارون أفضل طبق وأسوأ طبق، آخذين بعين الاعتبار آراء ضيوف الحلقة.

بذلك، يختار الحكّام رابحًا أو أكثر في كلّ تحدٍّ فيما يغادر الخاسر في التحدّي البرنامج بعد أن يُطلب منه أن يجمع سكاكينه ويرحل.