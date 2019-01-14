دي خيا .. الحارس الطائر وقتل طموحات ديكة لندن

المواطن - محمد سمعه

قدم الحارس الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مباراة أكثر من رائعة أمام نادي توتنهام هوتسبير بالأمس، في الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويرجع الفضل الأول في فوز مانشستر يونايتد الصعب على توتنهام في الدوري الإنجليزي إلى الحارس دي خيا الذي تألق بقوة في الشوط الثاني وصد سبع أهداف محققة لنادي توتنهام.

وتصدى الحارس دي خيا في مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام لإحدى عشرة فرصة من السبيرز، ليكون أعلى معدل تصدٍّ لحارس مرمى في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري.

وأشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بالحارس دي خيا، قائلًا بأنه ربما يكون أفضل حارس مرمى في تاريخ مانشستر يونايتد.

ولم ينجح النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، في تسجيل الهدف الخامس عشر في الدوري الإنجليزي؛ حيث منعه دي خيا في أكثر من مناسبة من الانفراد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي والابتعاد بفارق هدف عن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني سعى في صيف 2018 للتعاقد مع دي خيا قبل التحرك وضم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورفض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، التفريط في دي خيا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

انضم دي خيا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في صيف عام 2011 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

شارك دي خيا مع المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا صيف العام الماضي، حيث ودع منتخب إسبانيا البطولة من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام منتخب روسيا.

سينتهي عقد دي خيا الحالي مع نادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2019، حيث جدد لمدة أربع سنوات في صيف عام 2015.