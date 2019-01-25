دي سوزا #الأهلي يخضع لعملية جراحية الثلاثاء .. ويغيب 3 أشهر

المواطن - محمد سمعه

سيُجري اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط النادي الأهلي، عملية جراحية يوم الثلاثاء المقبل في مدينة باريس الفرنسية من أجل معالجة إصابته.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر أن الجرّاح الفرنسي جيل ربول سيُجري العملية الجراحية للاعب جوزيف دي سوزا.

وسيخضع اللاعب البرازيلي لبرنامج تأهيلي عقب العملية الجراحية، يستمر لمدة ثلاثة أشهر قبل العودة مرة أخرى للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

ويذكر أن العملية الجراحية ستكون لعلاج آلام البطن، والتي عانى منها جوزيف دي سوزا مؤخرًا.

وانضم دي سوزا إلى النادي الأهلي قادمًا من نادي فنربخشة التركي في عام 2018، كما سبق له اللعب مع أندية بورتو البرتغالي وجريميو البرازيلي وساو باولو البرازيلي.