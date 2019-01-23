دي يونغ برشلوني حتى عام 2024

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًّا مع لاعب خط الوسط، فرينكي دي يونغ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي.

وأشار نادي برشلونة الإسباني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الهولندي دي يونغ سينضم إلى صفوف الفريق الكتالوني، بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وأكد نادي برشلونة الإسباني، في بيانه الرسمي على “تويتر”، أن صفقة انتقال دي يونغ تكلفت 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونًا كمتغيرات.

وسيوقع دي يونغ عقدًا مع نادي برشلونة الإسباني لمدة 5 مواسم، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وحتى نهاية موسم 2023/ 2024.

وأوضح نادي برشلونة الإسباني، أن رئيس مجلس الإدارة، جوزيف ماريا بارتوميو، هو من تولى المفاوضات في مدينة أمستردام الهولندية، بجانب الرئيس التنفيذي أوسكار جروا، من أجل حسم صفقة دي يونغ سريعًا.

ودخل نادي برشلونة في منافسة قوية مع الثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات الهولندي دي يونغ خلال الفترة المقبلة، إلا أن الفريق الكتالوني نجح في حسم الصراع لصالحه.