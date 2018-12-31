ذكريات ديسمبر .. السومة أفسد فرحة #الهلال

المواطن - محمد سمعه

مع انتهاء عام 2018 من النهاية والدخول في عام جديد، نذكر أن شهر ديسمبر شهد العديد من الأحداث الكروية المميزة في مباريات بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولن تنسى الجماهير السعودية وبالأخص جمهورا الأهلي والهلال مباراة الفريقين يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، في مباراة مثيرة انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

هاتريك لا يُنسى:

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من النجم السوري عمر السومة، والذي سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” للأهلي في شباك الزعيم، ولكن هذا لم يكن كافيًا للأهلي للنجاة من الخسارة.

استقالة أربكت الحسابات:

ويمر النادي الأهلي بفترة صعبة في الوقت الحالي، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات ببطولة الدوري، كذلك تسببت النتائج السلبية في تقدم ماجد النفيعي رئيس الأهلي السابق باستقالته مع تعيين الهيئة العامة للرياضة لعبدالله بترجي رئيسًا للراقي خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر تحرك النادي الأهلي للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يفكر الأهلي في التعاقد مع مهاجم ومدافع بشكل سريع.

ويحتل النادي الأهلي حاليًّا المركز الخامس برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يحقق النادي الأهلي بطولة الدوري السعودي منذ الفوز بها في موسم 2015- 2016 تحت قيادة المدرب السويسري السابق كريستيان جروس.