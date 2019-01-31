رأي قانوني يُفسر .. كيف تُصحح الانضباط الفوضى في اتحاد القدم؟

المواطن - محمد سمعه

طالب القانوني أحمد الأمير لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بفتح تحقيق حول الفوضى التي حدثت في الأيام القليلة الماضية حول نقل مباراة النصر وأحد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وكان عادل البطي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرر التقدم باستقالته يوم الجمعة الماضية عقب إصدار بيان يُفيد بنقل مباراة النصر وأحد إلى مدينة المجمعة دون علمه.

فتح تحقيق لحل المشكلة

وقال أحمد الأمير عبر حسابه في تويتر: بغض النظر عن كل الأسئلة التي تدور حول اختلاف التواريخ في قرار نقل مباراة النصر وأحد، يجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح تحقيق عن طريق لجنة الانضباط والأخلاق ورئيسها لمعرفة المتسبب في مخالفة أحكام واجب السرية بإخراجها لذلك المستند للإعلام.

وفي السياق ذاته ذكر صالح التويجري نائب رئيس لجنة المسابقات المستقيل أن الإدارة السابقة للجنة المسابقات لم تُصدر أي قرار بالموافقة على نقل مباراة النصر وأحد، مما يدل على وجود شخص آخر وقع على بيان نقل المباراة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر يوم الاثنين الماضي قرارات مهمة، حيث أكد على تعيين عبد الإله مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات مع إعادة تشكيلها، كذلك إقالة الأسترالي جيمس كيتشينج رئيس لجنة الانضباط.

ويذكر أن لجنة المسابقات قررت منذ قليل نقل مباراة الشباب والرائد في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري إلى ملعب مدينة المجمعة وذلك لتُقام المباراة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.