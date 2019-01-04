رؤساء أندية المحترفين: الأخضر يحتاج إلى دعم الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أكد عدد من رؤساء أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يحتاج إلى دعم الجماهير خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا 2019.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في كأس آسيا 2019، الذي سينطلق بعد أيام في الإمارات، حيث يقع في المجموعة الخامسة التي تضم قطر، لبنان وكوريا الشمالية.

وقال رئيس نادي القادسية، مساعد الزامل: “المنتخب السعودي في كأس آسيا سيكون له طريقته الخاصة وأسلوبه في الملعب، وأداؤه في كأس العالم 2018، كان بمثابة رسالة الاطمئنان على مستقبل الأخضر، ليؤكد بأنه من أقوى المنتخبات الآسيوية”.

وتابع: “الأخضر سيُبلي بلاء حسنًا في البطولة الآسيوية، لكنه يحتاج إلى دعم من قبل جماهيره، والجمهور السعودي على قدر كبير من الوعي، وسيكون بالموعد وسيقف خلف الأخضر ومؤازرته في جميع المباريات”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس نادي الرائد، فهد المطوع: “مشاركة الأخضر تُعتبر مناسبة آسيوية رياضية اعتدنا على المشاركة فيها، نطمح في تقديم الحضور الذي يليق به، والمنتخب يملك عناصر مميزة نعقد عليهم آمالًا كبيرة في تحقيق إنجاز قاري للوطن”.

وأضاف: “نُطالب الجماهير بمساندة الأخضر لأن الهدف واحد والمنتخب يُمثل كافة الرياضيين، وبإذن الله مع التكاتف نحتفل جميعًا برفع العلم السعودي بطلًا للقارة الآسيوية، وهذا ليس بالصعب على نجوم وروح الأخضر”.

واختتم تصريحاته التي نقلها حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “نحن في نادي الرائد سواء أعضاء مجلس الإدارة أو لاعبين وجماهير كلنا خلف الأخضر”.

ومن جانبه، قال رئيس نادي الفيحاء، سعود الشلهوب: “من الطبيعي أن يتواجد منتخبنا في مقدمة منتخبات القارة عطفًا على ما تتميز به السعودية من حضور كبير على كافة الأصعدة، ولما يمتلكه من سجل حافل بالإنجازات والانتصارات يحفظها تاريخ البطولة”.

وواصل: “ثقتنا كبيرة في أبطال منتخبنا بأن يواصلوا تحقيق الإنجازات وتقديم المستويات المشرفة التي تليق باسم وسمعة رياضة المملكة، ونجن كمنتسبين للوسط الرياضي نقف قلبًا وقالبًا مع منتخبنا الوطني في مشواره الآسيوي، وبإذن الله نحتفل معًا بتحقيق إنجاز جديد”.