رؤساء الأندية يدعمون الأخضر: نثق في صقورنا

المواطن - مروة نبيل

حرص عدد من رؤساء الأندية المنتمية لمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على دعم لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في كأس آسيا 2019، التي ستنطلق بعد أيام في الإمارات، حيث يقع في المجموعة الخامسة التي تضم قطر، لبنان وكوريا الشمالية.

وقال رئيس نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل: “صقورنا الخضر قادرون على تمثيل المملكة ورفع رايتها في كل المحافل الرياضية بتقديم مستويات مميزة مقرونة بالنتائج، لاسيما أنهم نجوم متسلحون بالخبرة والموهبة”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “نثق بقدرة المنتخب على تحقيق نجاحات كبيرة تعكس مدى الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي وكرة القدم تحديدًا من قبل القيادة الرشيدة”.

وأضاف: “نملك تاريخ عريق في كأس آسيا سواء من خلال تحقيق اللقب ثلاث مرات أو المنافسة في مستويات متقدمة من البطولة، لذلك سندعم نجومنا ونحفزهم، لبذل أفضل المستويات ورفع راية المملكة عاليًا في كل البطولات”.

ومن جانبه، قال رئيس نادي النصر سعود آل سويلم: “أيام قليلة تفصل منتخبنا الوطني عن أولى خطواته في نهائيات كأس آسيا، هذه البطولة التي لا يُمكن أن ننسى اللحظات التاريخية التي عشناها متسيدين لها”.

وواصل تصريحاته التي نقلها حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “ثقتنا بنجومنا كبيرة لتحقيق آمال وتطلعات أبناء هذا الوطن العظيم، وتمثيل وطننا الغالي خير تمثيل في المحافل القارية ومنها إلى العالمية”.

ووجه رئيس نادي الشباب، خالد البلطان رسالة للاعبي المنتخب قائلًا: “كل الأماني بأن يوفق نجوم الأخضر في تقديم كل ما لديهم والعودة إلى أرض الوطن حاملين لقب البطولة الآسيوية”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “كيف لا وآسيا كلها تدرك تمامًا اسم وتاريخ المنتخب السعودي، وذلك أقل ما يمكن تقديمه لقيادة هذا الوطن التي وفرت كافة سبل الدعم في سبيل النهوض في رياضة وشباب الوطن.. ثقتنا في رجال الأخضر لا حدود لها، وهم قادرون على إسعادنا”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس نادي التعاون، محمد القاسم: “أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المهمة الجديدة، والتي تُمثل تحد جديد وقوي أمام لاعبينا الذين لديهم القدرة والكفاءة في تمثيل وتشريق بلادنا والظهور بالشكل اللائق في هذا المحفل الكبير”.

وتابع القاسم تصريحاته التي نقلها حساب المنتخب السعودي على “تويتر”، قائلًا: “ثقة الشعب السعودي كبيرة في صقورنا الخضر وقدرتهم على تحقيق إنجاز جديد لهذا الوطن الغالي، رغم صعوبة البطولة والمنتخبات المشاركة، إلا أن نجومنا قادرون على الإسعاد بتحقيق النتائج المميزة”.