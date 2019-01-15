رئيس الخطوط القطرية يتطاول على الإمارات

المواطن - الرياض

ليس له من اسمه نصيب، فعلى الرغم من أن اسمه أكبر الباكر إلا أن تصريحاته تؤكد أنه أصغر بكثير من عدد أحرف اسمه، وكلما غاب عن الأضواء بسبب الأزمات المالية التي تعانيها شركة الخطوط القطرية تحت إدارته يعود بتصريح مستفز ومثير للجدل.

أكبر الباكر وصف الإمارات العربية المتحدة بأنها ” عدو ” لقطر متناسيا ما قدمته الإمارات خلال عقود لدعم العمل الخليجي والعربي ودعم الدوحة ذاتها.

تعليقات رئيس الخطوط القطرية جاءت في ثنايا تصريحات أطلقها حول شركة جت إير الهندية التي تمتلك طيران الاتحاد المملوكة لأبوظبي جزءا منها حيث قال الباكر إن بلاده غير مهتمة بشراء الشركة الهندية لأنها مدعومة من عدو لها.

وأضاف المسؤول القطري ” كيف يمكنني الحصول على حصة في شركة طيران مملوكة لغريمنا؟”.

والمعروف أن الإمارات ومصر والسعودية والبحرين قد قطعت علاقاتها بالدوحة قبل أكثر من عام ونصف بسبب دعم قطر للإرهاب وتم منع الطيران القطري من التحليق في أجواء الدول العربية أو الهبوط في مطاراتها وهو الأمر الذي شكل ضربة موجعة لطيران قطر لم تتعاف منها حتى الآن.

ولم يكن قطاع الطيران فقط الذي تضرر من المقاطعة العربية للدوحة حيث كانت قطاعات البنوك وأسواق المال وغيرها من ضمن القطاعات التي تضررت لحد كبير.

تصريحات الباكر المستفزة ليست الأولى من نوعها فقد سبق له أن تغزل في مضيفات الخطوط القطرية في مؤتمر دولي ما أثار ردود فعل غاضبة في حينه.

وتباهى الباكر في مؤتمر صحافي في أيرلندا في يوليو 2017 بمضيفات الخطوط القطرية الشابات الحسناوات من وجهة نظره اللواتي لا يتعدى أعمارهن في المتوسط 26 عامًا، وكأنه حوّل الخطوط القطرية إلى سوق نخاسة يختار المضيفات حسب معاييره الخاصة.