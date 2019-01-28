رئيس العين يلمح لمغادرة زوران إلى #الهلال

رئيس العين يلمح لمغادرة زوران إلى #الهلال

2019/01/28
الساعة 5:01 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

لمّح رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم لصحة الأنباء المتواترة خلال الـ48 ساعة الماضية إلى رحيل الكرواتي زوران ماتيتش مدرب العين إلى الهلال.

وغرد الهاجري عبر حسابه في “تويتر” عن أن الرحيل أو البقاء خياران مطروحان، معتبراً أن فريق العين لا يقف على أحد في طريق تحقيق للبطولات، معتبراً أن عالم كرة القدم مجال مفتوح للمفاجآت ومن حق كل فرد اتخاذ قراره، واعداً بكشف كافة التفاصيل لاحقاً.

وكانت وسائل إعلام سعودية وإماراتية أكدت السبت الماضي على إتمام التعاقد بين الهلال والكرواتي زوران، ليصبح زوران مدرباً للهلال حتى نهاية الموسم خلفاً للبرتغالي جيسوس.



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