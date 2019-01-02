رئيس النادي الأهلي يزور النمر
بعد تعرضه لإصابة قوية

رئيس النادي الأهلي يزور النمر

2019/01/03
الساعة 12:13 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

قام رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالله بترجي، وأمين عام النادي المهندس أحمد الصائغ، بزيارة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، علي النمر، اليوم الأربعاء.

وخضع علي النمر، أول أمس الثلاثاء، لعملية جراحية لتثبيت عظام الوجه، وتكللت بالنجاح، وسيخضع للراحة عدة أيام قبل مغادرته المستشفى.

وكان علي النمر تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الوحدة والأهلي، عقب تدخل عنيف من باولو دياز، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسقط علي النمر مغشيًّا عليه بعد تدخل دياز القوي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات عبر سيارة إسعاف، لتُثبت الفحوصات الطبية وجود 3 كسور في الوجه، بالإضافة إلى كسر بأسنانه.



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