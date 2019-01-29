رئيس النصر واتحاد كرة القدم.. العلاقة ليست جيدة

المواطن - طارق سعد

كان صمت رئيس النصر سعود آل سويلم منذ حضوره للمشهد الرياضي السمة الأبرز للرئيس الجديد، وهي ممارسة لم يعتد عليها متابعو الكرة السعودية خلال العقود الماضية.

لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم نجح في كسر حاجز صمت آل سويلم ولو من خلال تغريداته التي زادت حدة وغضباً مع انطلاقة الموسم، فمرة اشتكى رئيس النصر من التحكيم وتقنية VAR ومرات أُخرى اشتكى من لجنتي المسابقات والانضباط وأرضية استاد الأمير فيصل بن فهد.

البارحة وجَّه رئيس النصر هجوماً حاداً تجاه الاتحاد السعودي لكرة القدم ورأس هرمه قصي الفواز، على خلفية أحداث مباراة النصر وأحد وما صاحبها من أحداث تحكيمية بحسب شريحة كبيرة من النصراويين، علماً أن المباراة نفسها شهدت سجالاً شهيراً بين النصر الاتحاد السعودي بسبب مكان إقامتها، وهو الأمر الذي أدى إلى استقالتي رئيس لجنة المسابقات ونائبه.

لا تبدو العلاقة جيدة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والنصر، وهذا واضح من كم القرارات الانضباطية والغرامات المالية الواقعة على النصر منذ بداية الدوري، ناهيك عن كمية التذمر الواضحة في لغة مسيري النصر عن لجان التحكيم والمسابقات وأزمة ملاعب الرياض.