رئيس #النصر يُطمئن الجماهير على صحته

المواطن - مروة نبيل

طمأن رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم جماهير العالمي على صحته بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي.

وكان سعود آل سويلم قد شعر بآلام في الركبة، خلال شهر نوفمبر الماضي، ما استدعى إجراء فحوصات طبية بأحد المستشفيات في العاصمة الرياض، لتتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي؛ وحاجته لإجراء عملية رتق للرباط.

وكتب رئيس نادي النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أبشركم أنني بخير وصحة وسلامة، وتكللت العملية بنجاح، شكرًا لكم فردًا فردًا على اهتمامكم ودعائكم”.

كما حرص على تهنئة الجمهور بعد الفوز على الجندل بسداسية، وقال: “جماهير الشمس: مبروك لنا جميعًا التأهل للدور 32 من البطولة الأغلى كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، شكرًا لحضوركم اليوم ومساندتكم لنجوم فريقكم”.