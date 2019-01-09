رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع وفد الشورى السعودي تعزيز العمل البرلماني

المواطن - الرياض

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في مكتبه بقصر بيان اليوم وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكويتية الدكتور أحمد بن محمد الغامدي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة.

وفي بداية الاستقبال نوه سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالعلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على مختلف المستويات، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على تطويرها وتعزيزها.

بدوره عبر عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الغامدي عن امتنانه لدولة الكويت على حسن الاستقبال الذي لقيه الوفد منذ وصوله؛ مشيراً إلى العلاقات السعودية الكويتية قد تجاوزت المفهوم التقليدي للصداقة والحدود المشتركة وحسن الجوار والمصير المشترك.

وعدّ أن رعاية واهتمام قيادتي البلدين بهذه العلاقات المتجذرة قد حقق للبلدين والشعبين الشقيقين ولدول مجلس التعاون الخليجي العديد من الإنجازات مما عزز من مواطن القوة الخليجية والعربية.

ووصف الدكتور أحمد الغامدي العلاقات السعودية الكويتية بأنها تسير بخطى مدروسة وثابتة نحو الأفضل؛ وقد توجت مؤخراً بالتوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي خطوة مهمة تعزز من التنسيق المشترك في مختلف المجالات.

من جانب آخر اجتمع وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكويتية الدكتور أحمد بن محمد الغامدي والوفد المرافق له اليوم في مقر مجلس الأمة الكويتي بوكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وعدد من نواب مجلس الأمة الكويتي. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع وفد مجلس الشورى اليوم برئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري. واستعرض الاجتماع عدة موضوعات تهتم بأنظمة الإسكان واستراتيجيات هذا القطاع في البلدين الشقيقين، وقد حضر وفد مجلس الشورى جانباً من جلسة مجلس الأمة الكويتي التي عقدت اليوم.

ويضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس اللواء علي العسيري والدكتور محمد الجرباء والأستاذ محمد العقلا والأستاذ عبد الله الخالدي.