رئيس باكستان يقلد رئيس هيئة الأركان السعودية وسام نشان الامتياز

المواطن - واس

منح الرئيس الباكستاني عارف علوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسام “نيشان الامتياز” العسكري اعترافاً وتقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرت مراسم تقليد الوسام يوم أمس في القصر الرئاسي بإسلام آباد بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال زبير محمود حيات وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين.

وثمن الرئيس الباكستاني علاقات بلاده بالمملكة، موضحاً أنها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على قواسم دينية وثقافية مشتركة وثقة متبادلة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، معرباً عن ارتياحه إزاء مستوى التعاون الدفاعي القائم بين البلدين.

ودعا إلى ضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز المزيد من التعاون بين البلدين في مجال التصنيع الحربي.

من جانبه، قدم معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي شكره وتقديره للرئيس عارف علوي وحكومة باكستان على منحه الوسام العسكري، معرباً عن أمله في أن تشهد العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين المزيد من النمو والتقدم.

وتأتي زيارة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي لجمهورية باكستان الإسلامية لتبادل أوجه التعاون المشتركة بين القوات المسلحة وتعزيزاً للعلاقات الأخوية المميزة بين البلدين.

وكان معالي رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي قد إلتقى خلال الزيارة بمعالي رئيس الأركان المشتركة الباكستاني الفريق الأول الركن زبير حيات وترأس الوفد السعودي في الأجتماع الخامس للجنة العسكرية السعودية الباكستانية العليا في مقر رئاسة الأركان المشتركة حيث شهد مراسم توقيع محضر اللجنة بين الطرفين، كما زار معاليه مقر قيادة القوات الجوية والتقى معالي قائد القوات الجوية الباكستاني الفريق الأول الطيار الركن مجاهد أنور وأقيمت مأدبة غداء على شرف معاليه.