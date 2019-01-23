رئيس برلمان فنزويلا يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

رئيس برلمان فنزويلا يؤدي اليمين رئيسًا للبلاد

2019/01/23
الساعة 11:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أدى رئيس البرلمان في فنزويلا خوان غوايدو، مساء اليوم الأربعاء، اليمين رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وذلك بعد أن اعتبرت المعارضة أن حكم نيكولاس مادورو غير شرعي.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي قد عين نفسه، مساء اليوم، قائمًا بأعمال الرئيس بدلًا من نيكولاس مادورو.

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هذا الأمر باعترافه رسميًّا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسًا انتقاليًّا للبلاد.

وتعهد ترامب بأن تلقي الولايات المتحدة بكل ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا، على حد قوله.

ودعا ترامب الدول الغربية للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية كرئيسٍ للبلاد.



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