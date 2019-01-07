رئيس لجنة توطين المجاردة: لن نسمح لأي وافد بالعمل في الأنشطة المسعودة

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

أكد رئيس لجنة التوطين بمحافظة المجاردة، محسن الشهري، أن اللجنة ستواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأنشطة المستهدفة بالتوطين في المحافظة.

جاء ذلك خلال مواصلة لجنة توطين الوظائف بمحافظة أمس الاثنين حملتها التفتيشية على محلات الأدوات الطبية وقطع الغيار، ووكالات السيارات، والسجاد، والحلويات، والبناء، بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.

وأوضح رئيس لجنة التوطين بالمحافظة محسن الشهري، أن اللجنة زارت 35 محلًّا، أسفرت عن حصر 35 موظفًا سعوديًّا، فيما تم ضبط وافدًا يعمل في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين فقط، وجاري استكمال الإجراءات تمهيدًا لتحويله لمكتب العمل بالمنطقة وتطبيق المخالفات بحقه.

وأفاد الشهري بأنه لن يسمح بعمل أي وافد في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وستطبق التعليمات بحق المتجاوزين.