رئيس هيئة الإحصاء لـ “المواطن”:نحن الأقرب لصناعة القرار التنموي وهدفنا سد الفجوة مع القطاع الخاص

المواطن - الرزني حماد - حائل

عقدت غرفة حائل ممثلة في نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة عبدالله العديم لقاءً مفتوحًا مع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي مع رجال الأعمال في منطقة حائل للتعرف على أحدث خدمات ومبادرات وبرامج الهيئة.

وشرح وكيل الاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء في الهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج عرضًا عن الهيئة ورؤية العمل الإحصائي والمنتجات الإحصائية التي تقدمها هيئة الإحصاء وأبرز المنتجات التي تفيد القطاع الخاص والرؤية المستقبلية للقطاع.

وتخلل اللقاء عدة أسئلة واستفسارات من بعض الحضور وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبد الله العديم هدية تذكارية للدكتور فهد سليمان التخيفي كما تسلم العديم هدية تذكارية من رئيس الهيئة العامة للإحصاء.

وصرح رئيس الهيئة العامة للإحصاء لصحيفة “المواطن” قائلاً: بهذه المناسبة خططنا لورشة عمل مستقبلية خلال الفترة القادمة بين الهيئة العامة للإحصاء وهيئة تطوير حائل وجامعة حائل وغرفة حائل لنتكامل سوياً القطاع الحكومي مع القطاع.

وأضاف ان هناك توسعًا للمسوح حيث كانت إحصائية عام 2006 وما قبلها 16 مسحًا فقط بالمجمل أما في عام 2017 فارتفعت إلى 44 مسحا وفي عام 2018 أصبح لدينا 56 مسحًا أي أن هناك قفزة كبيرة وهي حسب المتطلبات والحاجة سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وورش العمل .

وتابع: نحن الأقرب لصناعة القرار التنموي وهدفنا سد الفجوة مع القطاع الخاص، واختمم حديثه بثلاث كلمات ( هيئة إحصائية عالمية ).

من جانبه عبر عبدالله العديم ‏نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل لصحيفة “المواطن” عن انطباعه حول اللقاء المفتوح قائلاً : نحن سعداء بلقاء الدكتور فهد واتضح لنا الكثير من الأمور التي تخفى على القطاع الخاص واتفقنا مبدئياً مع الزملاء في الهيئة لتطوير العمل الإحصائي في الغرفة من خلال دعم كامل من الهيئة لوجستياً ، وسنكون قريبا مصدر دقيق جداً للمعلومات في منطقة حائل بالتعاون مع الزملاء بالهيئة العامة للإحصاء واتفقنا على إنشاء ورش عمل للوصول لأرقام دقيقة للإحصائيات.