رئيس هيئة الرياضة يحضر مباراة السعودية ولبنان

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على حضوره المباراة المقبلة للمنتخب السعودي، أمام منتخب لبنان في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر أن عبدالعزيز بن تركي الفيصل قدم التهنئة للمنتخب السعودي بعد الفوز على منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد، وكذلك أجرى اتصالًا هاتفيًّا بقصي الفواز رئيس اتحاد القدم لتهنئته على فوز الأخضر برباعية.

ويتواجد المنتخب السعودي حاليًّا في صدارة المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل منتخب كوريا الشمالية المجموعة برصيد صفر من النقاط.

ويذكر أن خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للأخضر، أكد أن المنتخب السعودي سيبذل قصارى جهده، وسيقاتل من أجل الفوز بلقب البطولة الآسيوية للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق للمنتخب السعودي التتويج ببطولة كأس أمم آسيا في ثلاث مناسبات من قبل أعوام 1984 و1988 و1996، كما وصل الأخضر لنهائي البطولة الآسيوية عام 2007، ولكنه خسر اللقب لصالح منتخب العراق في ذلك الوقت.