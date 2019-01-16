رئيس هيئة الرياضة يُتابع السوبر الإيطالي من المدرجات

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على متابعة مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان من مدرجات ملعب الجوهرة المشعة.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة على “تويتر”، صورًا لرئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال حضوره مباراة السوبر الإيطالي اليوم، بصحبة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

وتُشير نتيجة مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان إلى تقدم الفريق الأول لكرة القدم باليوفي بهدف دون رد، سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 61.

وجاء هدف رونالدو بعد تلقيه كرة عرضية من ميراليم بيانيتش من خارج منطقة الجزاء، ليحولها برأسه إلى هدف في شباك ميلان، ويُقرب يوفنتوس من حصد لقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه.