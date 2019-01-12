رئيس هيئة الرياضة يُهنئ لاعبي الأخضر بغرفة الملابس

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على تهنئة لاعبي المنتخب السعودي، وذلك بعد الفوز على منتخب لبنان بثنائية دون رد والتأهل لثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر صورًا من تواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رفقة قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في غرف خلع ملابس؛ وذلك لتهنئة لاعبي الأخضر بعد العبور لدور الـ16.

وكان كل من فهد المولد وحسين المقهوي سجلا هدفي فوز المنتخب السعودي في شباك منتخب لبنان في الدقيقتين الـ12 والـ67 من عمر المباراة.

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره القطري في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات يوم الخميس المقبل.

وسبق للمنتخب السعودي التتويج ببطولة كأس أمم آسيا من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و1988 و1996.