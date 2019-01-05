رابح صقر يبدأ تحدّيات 2019 بـ100 ألف متفرج في حفل روتانا والقرية العالمية

المواطن - الرياض

بداية قوية استهّل بها النجم رابح صقر عام 2019، حيث كان قرابة 100 ألف من جمهوره ومحبوه في انتظاره واستقباله في حفله الضخم الذي أقامته وأشرفت عليه هرم شركات الإنتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات”، بالتعاون من “القرية العالمية” في دبي، مما جعل “بوصقر” يستبشر خيرًا أن هذا العام الجديد سيكون حافلًا بالنجاحات والعطاءات التي تضاف لمشواره الفني.

ولأن رابح صقر على دراية مسبقة أن حفله مع “روتانا” و”القرية العالمية”، طابعه جماهيري شبابي، يقام في الهواء الطلق، وحضوره من مختلف الجنسيات، وإن كانت الغالبية فيه أكثر للجمهور السعودي والخليجي، بحث “الصقر الرابح” عن إطلاله متجددة، فاختار “لوك” كاجول، وبرنامج أغاني يتناسب وطبيعة الحفل الذي قادته فرقة موسيقية كبيرة بقيادة المايسترو هاني فرحات، فبدأه بأغنية “الصمت”، ثم توالت روائعه: “منهو غرك، على كيفك، سقى الله، أنت ملك، خلاص، ما هو أنت، مغرورة، هو هذا، صدقيني، من كبرها، باين عليك، منهى الرقه”.

وعلى الرغم من أن أهل الإعلام لهم معرفة مسبقة بأن رابح صقر لا يحبذ إجراء اللقاءات أو التصريحات الصحافية، إلا أنهم حرصوا أن يتواجدوا في حفله، بل انتظروه في الكواليس كي يباركوا له نجاح ألبومه الجديد “رابح صقر 2019” الذي صدر مؤخرًا، مثنين على الأعمال الستة التي تضمنّها “الميني الألبوم”، لاسيما وأن سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” في “سناب شات” أطل به مع الصقر، امتدح الألبوم واصفًا إياه بـ”قنبلة الموسم”.

وأضاف: “رابح مسوي مني ألبوم شتوي.. يكسر”، وعن رابح الفنان، قال: “هذا الرجل يخترع موسيقات، إنه مطرب نادر وجوده في عالمنا العربي”، الأمر الذي أخجل “صقر”، فاكتفى بالرد على طيب كلامه بمثله، قائلًا: “شكرًا يا مدير.. ما قصّرت.. وما عليك زود”.