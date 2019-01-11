رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة

المواطن - الرياض

كشف برنامج قياس عن موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة خلال الشهور المقبلة.

وقال قياس ردًا على استفسار أحد المواطنين : نرجو الدخول على صفحة الاختبار، واختيار أيقونة التسجيل في الاختبار عبر الرابط التالي (هنا).

يقيس اختبار القدرات العامة ، القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن. ويقدم باللغة العربية.

هدف اختبار القدرات العامة: ​

قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.​

أقسام اختبار القدرات العامة: ​

ينقسم الاختبار إلى جزأين: الجزء (اللفظي) والجزء (الكمي).

أولاً: الجزء اللفظي:​

استيعاب المقروء: وهو فهم نصوص القراءة والقدرة على تحليلها، من خلال الإجابة على أسئلة متعلقة بمضمون هذه النصوص.

إكمال الجمل: وهي أسئلة ذات نصوص قصيرة ناقصة، وتعتمد على فهمها واستنباط ما تحتاج إليه من تتمات لتكوين جمل مفيدة.

التناظر اللفظي: وتتعلق أسئلته بإدراك العلاقة بين زوج من الكلمات في مطلع السؤال، وقياسها على نظائر معطاة في الاختيارات، ويكون واحد منها يماثل ما جاء في مطلع السؤال.

الخطأ السياقي: وهي أسئلة ذات طابع يركز على فهم المعنى العام للجملة، ثم تحديد الكلمة التي لا يتفق مدلولها مع سياق المعنى العام.

الارتباط والاختلاف: وأسئلته تهتم بإدراك العلاقة التي تربط ثلاثة اختيارات ببعضها وتحديد الاختيار المختلف عنها. أو تمييز العلاقة الأكثر ارتباطًا من بين الاختيارات، وربطها بما جاء في صدر السؤال.​

ثانيا: الجزء الكمي:

يشتمل على أنواع الأسئلة الرياضية المناسبة لاختبار القدرات (وفقًا للتخصص في الثانوية العامة: (العلمي أو الأدبي) ويركز على القياس والاستنتاج وحل المسائل، ويحتاج إلى معلومات أساسية بسيطة.​

وتتوزع الأسئلة للتخصصات العلميّة على وجه التقريب وفقًا للآتي:

%36 أسئلة حسابية

%18 أسئلة هندسية​

%10 أسئلة جبرية

%18 أسئلة تحليلية وإحصائية

%18 أسئلة مقارنة

أما اختبار التخصصات الأدبية فيتضمن أسئلة تشمل أساسيات الحساب والهندسة والتحليل، وهي بنسبة أقل منها في التخصصات العلمية.

معلومات حول اختبار القدرات العامة

يضم الاختبار بجزأيه (اللفظي والكمي) عددًا من الأسئلة التجريبية، لكنها لا تحتسب ضمن الدرجة التي يحصل عليها الطالب.

تُقدَّم الأسئلة بشكل متناوب بين الجزأين اللفظي والكمي في أقسام، يخصص لكل منها 25 دقيقة.

عدد الأسئلة ثابت في كل الاختبارات على مدى السنوات، وكذلك تقسيماتها والوقت المخصص لكل قسم. أما الأسئلة نفسها فتختلف من اختبار إلى آخر، ويبقى أن هناك مستوى موحدًا للصعوبة محافظًا عليه بين هذه الاختبارات.

يوازن المركز نتائج كل اختبار مع نتائج الاختبارات السابقة قبل رصد النتائج؛ بهدف توحيد المعايير وثبات الاختبار.

تُرتَّب الأسئلة، بحسب صعوبتها، من الأسهل إلى الأصعب في كل قسم من أقسام الاختبار. ويجب على الطالب أن يُجيب على الأسئلة كلها في الوقت المحدد، لكل قسم (25 دقيقة) وبالسرعة التي تضمن له المرور عليها كلها.