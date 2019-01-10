رابط التسجيل في حساب المواطن دفعة مارس

المواطن - الرياض

بالتزامن مع إيداع الدفعة الـ14 من دعم حساب المواطن اليوم ، تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التقديم حتى موعد صرف الدفعة الـ15.

وكان حساب المواطن قد أغلق باب التسجيل في الدفعة الـ 15 اليوم والتي من المقرر أن يتم إيداعها في العاشر من شهر فبراير المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي (هنا).

شروط الأهلية في حساب المواطن

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وكان برنامج حساب المواطن قد كشف اليوم عن تفاصيل الدفعة الـ14 من الدعم التي بدأ إيداعها مع الساعات الأولى من صباح العاشر من يناير.

وقال حساب المواطن إن الدفعة الأخيرة بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال منها 13.4 مليون ريال تعويضات للمستفيدين عن دفعات سابقة.

وأضاف حساب المواطن أن عدد المستفيدين من الدفعة الأخيرة بلغ 12.3 مليون مواطن لافتًا إلى أن 84% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم .

وأوضح حساب المواطن أن متوسط الدعم الذي حصلت عليه الأسر السعودية هو ألف ريال.

يذكر أن هذه الدفعة هي الأولى من دعم حساب المواطن في العام الميلادي الجديد والأولى بعد إقرار ميزانية المملكة للعام 2019.