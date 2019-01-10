رابط التقديم ببرنامج الدراسات العليا في صحة الجوف

المواطن - واس

أعلنت صحة الجوف عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الأطفال لعام 2019 في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف.

وأضافت صحة الجوف أن متطلبات التقديم هو الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة معترف بها, والتصنيف المهني على درجة البكالوريوس كأعلى تصنيف مهني حصل عليه الممارس من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, وأن يكون أحد منسوبي وزارة الصحة, وخبرة لا تقل عن سنة في تخصص طب الأطفال, وموافقة مرجع المتقدم للالتحاق بالبرنامج, وتسديد الرسوم الدراسية للبرنامج الخاص بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد القبول.

وأبانت أن معايير القبول تشمل الأفضلية للأطباء السعوديين العاملين بالمستشفى, ودرجة الامتحان التحريري, ودرجة المقابلة الشخصية, وتقدير التخرج بشهادة البكالوريوس, ودرجة اجتياز امتحان رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, الحصول على دورات الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال والدورات التخصصية في طب الأطفال، وسيتم استلام الطلبات الكترونياً على الرابط التالي (هنا) ، وفترة استلام طلبات التقديم من 13 يناير وحتى 24يناير 2019م.