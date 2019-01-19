رابط التقديم على الوظائف التعليمية في المدارس الخاصة

رابط التقديم على الوظائف التعليمية في المدارس الخاصة

2019/01/19
الساعة 7:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دُشن رابط التقديم على الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية في جميع إدارات التعليم في المملكة، ومن يرغب من الخريجين والخريجات فعليه التقديم عبر الرابط التالي: هنا

وأوضح المختص في شؤون التعليم محمد الزارع، أن آخر موعد للتقديم على الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية يوافق 2/ 6/ 1440هـ.

كما صدر تعميم عاجل إلى جميع إدارة التعليم بشأن تعميم الانتماء الوطني وتوطين الوظائف بقطاع التعليم الأهلي، بالتأكيد على جميع المدارس الأهلية والعالمية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديهم المستهدفة بالتوطين حتى نهاية دوام يوم الخميس 2/ 6/ 1440هـ حسب التشكيلات والضوابط.

 



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