رابط نتائج المقبولات مبدئيًا على وظائف المديرية العامة للسجون

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لطالبات الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة للسجون (برتبة جندي) للعنصر النسائي، مشيرة إلى أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة (أبشر – توظيف) (هنا)

وأوضحت أن الحضور سيكون لمقر المقابلة الشخصية حسب المكان والوقت المحدد لكل متقدمة كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب وقلم ازرق جاف وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها وصورة من إشعار درجة القدرات أو التحصيل العلمي إن وجد الصادر من مركز القياس والتقويم مع الأصل للمطابقة وصورة مصدقة من الشهادات الإضافية التي تم تقديمها عن طريق بوابة التوظيف (أبشر).

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت في وقت سابق اليوم نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام 1440هـ للمديرية العامة للسجون (برتبة جندي أول وجندي) رجال.

واشترطت الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة الثامنة صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض في الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب وملف تقديم وقلم أزرق جاف وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها و(6) صور حديثة (مقاس 4X6) مكشوف الرأس على أن تكون خلفية الصورة بيضاء (يكتب عليها الاسم من الخلف).

كما اشترطت إحضار أصل شهادة البكالوريوس والكلية التقنية وشهادات الدبلوم وشهادة الثانوية العامة مع صور مصدقة منها وأصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي أو اللغة) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها عبر بوابة أبشر توظيف وأصل الشهادات الفنية وصور طبق الأصل، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء مراجعة اللجنة، بالإضافة إلى إحضار شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.