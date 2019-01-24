رابط نظام نور يواصل تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي .. هنا الشروط

المواطن - الرياض

يتيح نظام نور عبر موقعه على الإنترنت تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1440- 1441هـ وفقًا للخطة المعلنة من قبل وزارة التعليم.

وبدأ نظام نور منذ 30 / 4 / 1440هـ تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية ، والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22 / 01 / 1441هـ.

وكان نظام نور قد أتاح تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها المفاضلة خلال الفترة من 30 / 4 / 1440 ويستمر إلى 2 / 6 / 1440هـ.

وطبقاً للخطة المعلنة من قبل وزارة التعليم سيتم تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل أمهاتهم السعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية، وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يجرى بها مفاضلة ابتداءً من 4 / 6 / 1440هـ، ويستمر ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22 / 01 / 1441هـ، وتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين من (أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم – من أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي – أبناء الجالية اليمنية – أبناء الدبلوماسيين) ابتداءً من 03 / 07 / 1440هـ، ويستمر ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22 / 01 / 1441هـ.

وسيكون تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي ابتداءً من 17 / 07 / 1440هـ. ، ويستمر ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22 / 01 / 1441هـ، وتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص 02 / 08 / 1440هـ، ويستمر ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22 / 01 / 1441هـ.

وينطبق على ما سبق مَن كانت أعمارهم ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً فقط كحد أدنى وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى حتى تاريخ الميلاد 04 / 04 / 1435هـ 04 / 02 / 2014م أو قبل ذلك، وتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المرخصة من الوزارة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 23 / 08 / 1440هـ، وتسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس. 17 / 12 / 1440هـ ، حيث يشمل الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً من تاريخ الميلاد 05 / 04 / 1435هـ 05 / 02 / 2014م وحتى تاريخ الميلاد 06 / 07 / 1435هـ 05 / 05 / 2014م.

واشترطت الوزارة توفر معايير القبول التالية:

أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال معتمدة تثبت التحاقه بها لمدة عام دراسي كامل لمدة (فصلين دراسيين).

توفر الاستمارة النمائية التي تثبت إتقان الطفل المهارات النمائية، مع التوصية المعتمدة من معلمة الروضة متضمنة قدرته على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

ويمكن الدخول على نظام نور من خلال رابط التسجيل التالي (هنا).