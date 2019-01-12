راتب يونس بلهندة قد يُبعده عن #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم نجم غلطة سراي التركي، يونس بلهندة بالانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن يبدو أن صفقة المغربي الدولي تبتعد عن العميد.

وأكدت صحيفة ” mynet ” التركية، أن راتب يونس بلهندة قد يُعيق انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خاصة أنه طلب الحصول على راتب ضخم.

ونقلت الصحيفة التركية رسالة يونس بلهندة إلى المفاوض الاتحادي، وقال: “إذا كان نادي الاتحاد سيدفع نفس الراتب 4 ملايين يورو الذي أحصل عليه مع غلطة سراي، فلماذا أترك غلطة سراي؟!”.

وأشارت صحيفة ” mynet ” التركية، إلى أن يونس بلهندة أخبر المفاوض الاتحادي يُريد الحصول على راتب سنوي من 6 لـ7 ملايين يورو.

وشددت تقارير صحفية تركية على أن نادي غلطة سراي سيوافق على بيع المغربي يونس بلهندة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في حال تلقيه عرض مناسب، في ظل اهتمام ثنائي الدوري الفرنسي موناكو ونيس، بالإضافة إلى الاتحاد.

وضم نادي الاتحاد عدداً من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، ومنهم؛ غاري رودريغيز، الإيفواري سيكو سانوغو، حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، ونجم نادي الفتح، عبدالله العمار، والمغربي مروان دا كوستا.