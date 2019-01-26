رامون_دياز .. وصناعة التاريخ مع بيراميدز

المواطن - مروة نبيل

تعاقد نادي بيراميدز مع رامون دياز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، ويسعى المدرب الأرجنتيني لصناعة التاريخ مع فريقه الجديد، وقيادته لكسر هيمنة الأهلي والزمالك على البطولات المصرية.

وجاء تعاقد بيراميدز مع رامون دياز بعد قرار مالك النادي، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ بإقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، بعد التعادل مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويملك رامون دياز مسيرة تدريبية مميزة، حيث بدأ مشواره عام 1996 بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني، وقاده لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس، واستمر معه لمدة 5 سنوات.

وخاض رامون دياز تجربة واحدة في أوروبا عندما درب نادي أكسفورد يونايتد الإنجليزي في منافسات موسم 2004/ 2005، قبل أن يعود مُجددًا إلى الأرجنتين من بوابة نادي سان لورينزو.

وقاد رامون دياز فريق كلوب أمريكا المكسيكي موسم 2008/ 2009، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ونال الفريق 9 هزائم تحت قيادته خلال 6 أشهر، ليعود إلى الأرجنتين من جديد، ويقود نادي سان لورينزو موسم 2010/ 2011.

وفي الموسم التالي، تولى رامون دياز تدريب فريق إنديبندينتي، وقاد نادي ريفر بليت خلال الفترة من نوفمبر عام 2012 حتى شهر مايو 2014، وقاده لتحقيق نتائج جيدة، إلا أنه فشل في التتويج بلقب الدوري الأرجنتيني.

وتولى رامون دياز تدريب منتخب باراغواي خلال الفترة من ديسمبر عام 2014 حتى شهر يناير 2016، وحقق معه المركز الرابع في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2015.

وودع منتخب باراغواي بطولة كوبا أمريكا 2016 من الدور الأول، وظهر بمستوى متذبذب تحت قيادة رامون دياز في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، ليرحل ويخوض تجربة جديدة مع نادي الهلال.

وتألق نادي الهلال تحت قيادة رامون دياز خلال الفترة من أكتوبر عام 2016 حتى شهر مارس 2018، وحقق معه بطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وعاد رامون دياز إلى الدوري السعودي للمحترفين مُجددًا من بوابة نادي الاتحاد، إلا أنه رحل سريعًا بعد تحقيق العميد لنتائج سيئة تحت قيادته.