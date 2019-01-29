رامي مالك Rami Malek على منصة التتويج مجددًا بسبب Bohemian Rhapsody

ولد رامي مالك في 12 مايو 1981 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا،ذهب إلى ثانوية نوتردام، وكانت في نفس صفه الممثلة رايتشل بيلسن كيرستن دانست، التي كانت أصغر منه سنًّا بسنة واحدة، ذهبت إلى نفس المدرسة، وكان كلاهما في صف المسرح معًا، وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة إيفانسفيل بإنديانا.

عرف رامي مالك بدور إليوت ألدرسون في مسلسل يو إس إيه نتورك السيد روبوت، وأكسبه أداؤه في المسلسل جائزة اختيار النقاد للأفلام لأفضل ممثل وجائزة إيمي.

عندما كان طفلاً، قضى رامي مالك الكثير من الوقت في تقليد الشخصيات وأداء الأصوات ولذلك بحث عن منفذ لتلك الطاقة بحسب تعبيره.

موهبة رامي مالك المبكرة

كان والداه يرغبان أن يصبح محاميًا، وهكذا انضم إلى فريق المناظرات، رغم أنه كافح في تشكيل الحجج، لاحظ معلمه موهبته في مجال التأويل الدرامي، وشجعه بدلاً من ذلك على تمثيل مسرحية Zooman and The Sign في إحدى المسابقات، كان رد فعل والديه الإيجابي على أدائه دافعًا لإقدامه على دخول مهنة التمثيل.

ساعد الأداء الأول رامي مالك على إدراك قوة التمثيل”لأنها كانت أول مرة يرى والده يصبح عاطفيًّا، قال مالك: “على خشبة المسرح واجهت هذه اللحظة مع والدي مع مجموعة من الناس ولكن بعد ذلك فكرت، هناك شيء خاص حقًّا يحدث هنا.

وبعد فوزه بجائزة GOLDEN GLOBES 2019 قال مالك : “نبضات قلبي تتزايد، قلبي يكاد أن ينخلع”، متوجهًا بالشكر إلى والدته وجميع أفراد أسرته.