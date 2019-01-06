رجال الحرس الوطني في الجنادرية يسطرون معاني الإنسانية

المواطن - الرياض

لا يكتفي رجال الأمن فقط بالمهام المنوطين بها، من حفظ الأمن، والنظام، والمتابعات الميدانية، لكنهم يحملون رسالة إنسانية، يقومون بتأديتها على أكمل وجه.

وفي المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، وثقت صورة متداولة الجانب الإنساني لرجال الحرس الوطني، تعكس إحساسهم العميق ومبادئهم الثابتة بأن هذه المناسبة يجب أن تكون فرصة لتقديم الصورة الحقيقية لرجال الأمن من حب الخير والسعي لتقديم كل ما يُسهم في ضمان سلامتهم.

فتجد رجل أمن مع طفل يساعده ويحميه من فقدان أهله خلال الزيارة، ورجل أمن آخر مع شيخ كبير في السن ضل طريقه، أو يساعد امرأة مسنة في الوصول إلى مبتغاها، مواقف تسجل بمداد من ذهب في سجل رجال الأمن المشرف في المملكة.