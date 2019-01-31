رحيل المدربين .. ظاهرة اتفق عليها #الاتحاد و#النصر و#الهلال

المواطن - محمد سمعه

مع رحيل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عن تدريب نادي الهلال، والتعاقد مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش في نصف الموسم، سار الهلال على نفس الدرب والذي سلكه كل من الاتحاد والنصر من قبل.

وقام الثلاثي بتغيير المدربين قبل نهاية الموسم الجاري، حيث رحل المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن تدريب نادي الاتحاد فقط بعد مرور جولتين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتم تعيين المدرب الكرواتي سلافين بيليتش.

3 مدربين في موسم واحد

وقرر نادي النصر بعد الاتحاد بفترة إقالة المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو بسبب سوء النتائج مع تعيين المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو مؤقتًا والذي بذل جهدًا كبيرًا وحسّن النتائج.

وبعدها بفترة قرر نادي النصر توجيه الشكر للمدرب كريستوفاو والتعاقد مع مواطنه، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لنادي بنفيكا البرتغالي حيث درّب النصر ثلاثة مدربين في موسم واحد فقط.

وأراد الهلال أن يسير على نفس طريق الاتحاد والنصر فأعلن بالأمس تعاقده مع المدرب الكرواتي ماميتش لمدة موسم ونصف بعدما فسخ الأخير عقده مع نادي العين الإماراتي بالتراضي بين الطرفين.

وقدم المدرب البرتغالي جيسوس مجهودًا جيدًا مع الهلال حيث قبل رحيله ظل أزرق العاصمة متصدرًا لبطولة الدوري بفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر، كما تأهل الهلال كذلك لدور ربع النهائي من البطولة العربية، وتأهل لربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.