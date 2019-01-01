رحيل مورينيو يُنقذ بوغبا من الجحيم

المواطن - محمد سمعه

جاء قرار مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بإقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بمثابة الخبر المفرح للنجم الفرنسي بول بوغبا.

ودخل بوغبا في حالة صدام شديدة مع مورينيو؛ بسبب طريقة الأخير التدريبية واعتماده على الأسلوب الدفاعي البحت، والذي ضايق بوغبا في بعض المباريات.

ومنذ إقالة مورينيو انفجر بوغبا تهديفيًّا وفنيًّا تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، حيث سجل بوغبا أربعة أهداف بواقع هدفين في شباك فريقي هيدرسيفيلد تاون وبورنموث.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية: إن بوغبا كان يدرس الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في شهر يناير الجاري، في حال استمر مورينيو مدربًا للفريق، ولكن بعد إقالته قد يظل بوغبا لاعبًا في صفوف الشياطين الحمر.

ويذكر أن بول بوغبا كان انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.