رسالة الإيرانيين لترامب: الإطاحة بالملالي مطلب حاسم

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا مئات الإيرانيين داخل وخارج بلادهم إلى إطلاق صندوق مالي تحت إشراف واشنطن لدعم حركات المعارضة الساعية لفضح نظام الملالي خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما جاء في شبكة “راديو فاردا” الأوروبية المعنية بالشأن الإيراني، فإن الموقعين أشادوا خلال الرسالة بالمعارض المنفي رضا بهلوي، حيث قدمته الرسالة التي تم توجيهها للرئيس الأميركي كأكبر مثال وطني جدير بالثقة في إعادة الاستقرار والقانون والنظام إلى إيران.

رضا بهلوي، الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، هو وريث العرش في إيران، ويعيش خلال الوقت الحالي في المنفى بماريلاند، منذ أن استولى الملالي على الحكم في طهران عام 1979.

وفي معرض الإعراب عن الدعم الكامل لاقتراح الأمير المنفي لإجراء انتخابات حرة لإنهاء حكم النظام الحالي، تؤكد الرسالة أن “الإيرانيين قد أعلنوا مرارًا أن نظام الملالي لا يمتلك الشرعية، كما أعربوا عن الحب والصداقة للدول الحرة“.

وتحث الرسالة على أن يتم تسليم الأصول المالية التي يمتلكها الملالي البالغة ملياري دولار، والتي تم تجميدها بواسطة الولايات المتحدة، إلى نشطاء المعارضة “لتمكين الإيرانيين من المضي قدمًا في مواصلة سعيهم للإطاحة بالملالي“.

وأشارت الرسالة إلى أن هذه الأموال يمكن الاستفادة منها لإنشاء دولة ديمقراطية في إيران وبناء البنية التحتية بعد أن يستعيد الشعب الإيراني بلاده التي نهبها الملالي طيلة 40 عامًا.

وأكد الموقعون على الرسالة أن السبب وراء فشل حركات المعارضة المناهضة للملالي حتى الآن هو عدم وجود منظمة متماسكة لدعمهم وتمويلهم.

ومع تزايد الاحتجاجات الجماهيرية في إيران قبل نهاية عام 2017، أعرب العديد من المتظاهرين عن دعمهم للأمير المنفي في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قالت الرسالة: “إن حملة فعالة وناجحة مع مثل هذا البعد السياسي الضخم ستحتاج إلى دعم مالي يسمح للإيرانيين، جنبًا إلى جنب، مع أكثر شخصية وطنية موثوق بها (الأمير رضا) بإسقاط نظام الملالي العنصري المحتل للبلاد منذ 4 عقود“.