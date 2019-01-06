رسالة من سليمان الراجحي للمقبلين على التجارة

المواطن - الرياض

وجه رجل الأعمال سليمان الراجحي رسالة إلى المقبلين على التجارة، مفادها ألا يركنوا للخيارات السهلة للربح والخسارة.

وأوضح الراجحي أن روّاد الأعمال الذين أعلنوا تفردهم تميزوا بالروح الخلَّاقة والمبتكرة، وتكمل هذه الروح الطموحة بالإيمان بالله والتوكل عليه سبحانه.

وتابع الراجحي أن الانسحاب من التجارب الفاشلة هو الفشل بعينه، والأولى الاستفادة من الفشل بمراجعة العوامل التي تسببت فيه، وأخذ الفائدة من الدروس للانطلاق إلى تجربة أخرى جديدة، فاحتمال وقوع الفشل في أي مشروع أمر محتمل، والناجح لا يجره الفشل إلى اليأس.