رسالة مهمة من الدفاع المدني لأهالي المدينة

المواطن - المدينة المنورة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة جوية ماطرة تتأثر بها كثير من أجزاء المنطقة ومحافظاتها بالأمطار والسيول مما قد يعرضهم للأخطار من يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٥/٢١هـ.

وناشدت الجميع الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدا عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيدا عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة .

كما أهابت المديرية بقائدي المركبات بالانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.