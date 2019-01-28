رسالة مهمة من الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين في المدينة

المواطن - المدينة المنورة

دعت الشركة السعودية للكهرباء المشتركين في المدينة المنورة وما جاورها إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن شبكات النقل الكهربائية ومحطات التحويل، خصوصاً خلال هطول الأمطار وفي حالة السيول الجارفة التي قد تتسبب في حدوث انقطاعات خارجة عن إرادة الشركة.

وأضافت السعودية للكهرباء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن الفرق الفنية تعمل حاليا على إعادة الخدمة للمتأثرين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل و المدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) ، كما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم، مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية منها ) وشمال منطقتي الرياض والشرقية.