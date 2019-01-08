رسالة مهمة من تعليم الرياض لشاغلي الوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

طالبت إدارة التعليم بالرياض، اليوم الثلاثاء، جميع منسوبي الإدارة من شاغلي الوظائف التعليمية، بسرعة تحديث بياناتهم.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن تحديث البيانات وإدخال الرغبات سيتم من خلال حساب المعلم على نظام نور- خدمات شؤون المعلمين؛ اعتباراً من يوم الأحد 30/ 4/ 1440هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس 18/ 5/ 1440هـ.

ومن جانبه، أكد مدير شؤون المعلمين في تعليم الرياض محمد بن عبدالله الحسين، أن أعمال الحركة ستتم إلكترونيًا بحيث لا تتطلب مراجعة الإدارة؛ موضحًا أن مَن لديه أي استفسار عليه التواصل عبر البريد الإلكتروني: للبنين: ([email protected]) فيما للبنات: ([email protected]).