رسمياً.. رامون دياز مدرباً لـ بيراميدز

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي بيراميدز المصري عن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً للمدرب المصري حسام حسن.

وذكر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر تويتر أن المدرب رامون دياز سيكون المدير الفني بصحبة 8 من أعضاء الجهاز الفني التدريبي للنادي، ومن المقرر أن يتسلم مهمته بعد لقاء الداخلية في الدوري المصري.

ويذكر أن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، أعلن إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن بعد التعادل مع نادي الزمالك بثلاثية لكل فريق في الدوري المصري أول أمس الخميس.

سبق لرامون دياز تدريب ناديي الاتحاد والهلال في الدوري السعودي، قبل الرحيل لتدريب بيراميدز.

وسيتولى المصري أحمد حسن المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز مسؤولية تدريب الفريق خلال لقاء الداخلية في بطولة الدوري المصري.

ويحتل نادي بيراميدز حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري المصري برصيد 39 نقطة.